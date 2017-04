స్ట్రెచర్ అడిగితే కుమ్మేశాడు, నేలపై ఈడ్చుకెళ్ళాడు, గుంటూరులో దారుణం

గుంటూరు ఆసుపత్రిలో దారుణం చోటుచేసుకొంది. రోగి సహాయకుడిపై ఆసుపత్రి ఎంఏల్ఓ తీవ్రంగా దాడి చేశాడు. నేలపై ఈడ్చుకొంటూ కొట్టుకొంటూ వెళ్ళాడు. ఈ ఘటనపై సూపరింటెండ్ కు బాధితుడు ఫిర్యాదు చేశాడు.

English summary

MLO attacked on a patient attendant in Guntur hospital on Friday.victim Nagaraju complaint to superintendent,he ordered to enquiry.