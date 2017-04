అవును.. ప్రధాని నన్ను కోరారు, ఇసుక ఫ్రీ.. డబ్బులడిగితే పీడీ యాక్టు పెట్టండి: చంద్రబాబు

ఇసుక ఉచితమని, ఎక్కడైనా డబ్బు వసూలు చేస్తే వారిపై పీడీ యాక్టు పెట్టాలని, ఈ విషయంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.

English summary

Amaravati: AP CM Chandrababu Naidu told that Prime Minister Narendra Modi asked him to lead Digital India Programme. While talking to all HODs here in Velagapudi he explained about New India Programme which was announced in Neeti Ayog Meeting. He also ordered all the Collectors to take Land Mafia issue verey seriously and asked them file a PD Act on the people who asked money for sand.