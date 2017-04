పుట్టిన రోజు: చంద్రబాబుపై మోడీ ఇలా, కేసీఆర్ కూడా

అమరావతి: తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడికి ప్రముఖుల నుంచి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 67 వసంతాలు పూర్తిచేసుకుని 68వ ఏట అడుగుపెడుతున్న చంద్రబాబుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, గవర్నర్‌ నరసింహన్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Wishing the industrious CM of AP, @ncbn Garu a very happy birthday. May he lead a long life filled with best health.