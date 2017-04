చంద్రబాబుతో మోడీ మంతనాలు: పవన్ కల్యాణ్‌ కట్టడికి ప్లాన్?

తమపై ట్విట్టర్ వేదికగా విరుచుకుపడుతున్న పవన్ కల్యాణ్‌కు గట్టి సమాధానం చెప్పడానికి మోడీ సిద్దపడుతున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో భాగంగానే ఆయన చంద్రబాబుతో చర్చలు జరిపినట్లు చెబుతున్నారు.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 12:47 [IST]

English summary

It is said that Indian prime minister (PM) Naredra Modi has decided to give a fitting reply to Jana Sena Chief Pawan Kalyan.