జగన్ రాసి లేఖ లీకు చేసిందెవరు: మోడీ సీరియస్?

తన కార్యాలయం నుంచి జగన్ తనకు సమర్పించిన లేఖ లీక్ కావడంపై ప్రధాని మోడీ సీరియస్‌గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. బిజెపి నేతలు కూడా గుర్రుగా ఉన్నారు.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 11:26 [IST]

English summary

It is said that PM narendra Modi is serious onthe leakage of letter written by YSR Congress president YS Jagan to him on Andhra Pradesh issues.