తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవో విషయమై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌కు పరోక్షంగా కౌంటర్ ఇచ్చిన మోహన్ బాబు.. అంతటితో ఆగలేదు. కొత్త ఈవోకు ఆయన లేఖ కూడా రాశారు.

English summary

Former MP and actor Mohan Babu gives anothes shock to Pawan Kalyan.