చంద్రబాబుతో చర్చలు: సైకిలెక్కనున్న మోహన్ బాబు?

కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు చంద్రబాబుతో గంటకుపై చర్చలు జరిపారు. నారావారిపల్లెలో వారి మధ్య భేటీ జరిగింది. దీంతో ఆయన టిడిపిలో చేరుతారా అనే చర్చ సాగుతోంది.

English summary

Rumors are speading that collection King Mohan Babu may join in Telugu desam party. He met Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu at Naravaripalle in Chittoor district.