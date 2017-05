చంద్రబాబు సీరియస్: సిగ్గుమాలిన పనిచేసి లొంగిపోయిన ఎంఈఓ

బాలికపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన మండల విద్యా శాఖాధికారి (ఎంఈ ఓ) కేసులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ క్రమంలో నిందితుడైన ఎంఈ ఓ గంగప్ప శుక్రవారం రాత్రి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు.

English summary

Nirbhaya case filed on MEO in Hindupur for sexually harassing a school girl.