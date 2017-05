రూ.1500 కోట్ల స్కాం: వారెవరో తెలియదు... చేతులెత్తేసిన వడ్డీ మహేష్

ఉత్తరాంధ్రలో కలకలం రేపిన భారీ స్కాంలో నిందితుడు వడ్డీ మహేష్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

The main accused in the alleged Rs. 1,600-crore money laundering case, Vaddi Mahesh, was arrested here on Sunday by the Visakhapatnam police.