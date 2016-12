అసలే కోతి, ఆపై మందు తాగి, హంగామా చేసింది

అసలే కోతి ఆపై మద్యం తాగి హాంగామా చేసింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపల్లి వద్ద మద్యం దుకాణం వద్ద మద్యం కోసం తిరుగుతున్న ఓ కోతికి ఓ వ్యక్తి మద్యం పోసిన గ్లాసు ఇచ్చాడు. ఆ మద్యం తాగిన కోతి తన ప్రతాపాన్న

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 13:00 [IST]

English summary

monkey attacks on shops after drinking beer, this inicdent happend in eatgodavari district. a man offered beer to monkey at kottapalli village in east godavari district ,after driniking beer monkey attack on shops beside wine shops.