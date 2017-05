15 రోజుల్లో పెళ్ళి అనుమానాస్పదస్థితిలో వరుడు మృతి

మరో పదిహేను రోజుల్లో వివాహం. పెళ్ళికి సంబంధించిన ఆహ్వన పత్రికలను పంచేందుకు వెళ్ళిన పెళ్ళికొడుకు రైల్వే ట్రాక్ పై శవంగా మారాడు. ఈ ఘటన అనంతపురం జిల్లాలో చోటుచేసుకొంది..

English summary

Nagarjuna alias Israil died on railway track at Guntakal on Wednesday..next month 3rd Nagarjuna marriage. police registered case.