ముగిసిన టీడీపీ ముఖ్యనేతల చర్చలు... పట్టు వీడని అఖిలప్రియ.. ఇక చంద్రబాబుదే తుది నిర్ణయం

నంద్యాల ఉప ఎన్నిక విషయంలో టీడీపీ అభ్యర్థి ఎంపిక‌పై టీడీపీ ముఖ్యనేతలు ఈ రోజు జరిపిన చర్చలు ముగిశాయి. దీనిపై భూమా, శిల్పా వర్గాలు సీఎం చంద్రబాబు వద్దకు బయలుదేరాయి.

English summary

Amaravati: Discussions between TDP leaders Nandyal MP SPY Reddy, MLA SV Mohan Reddy TDP Guntur District President Kala Venkatrao, MP Sujana Chowdary, Minister Narayana.. on Nandal Bypoll Ticket are completed here on Saturday. The Leaders decide to go to CM Chandrababu Naidu for his final decession on this issue.