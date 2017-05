చలపతిరావు వ్యాఖ్యలు క్షమాపణలు చెప్పినా సరిదిద్దుకోలేనివి: నన్నపనేని రాజకుమారి

సినీ నటుడు చలపతిరావు మహిళల పట్ల చేసిన వ్యాఖ్యలు క్షమాపణ కోరినా సరిదిద్దుకోలేనివని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మహిళ కమిషన్ చెర్ పర్సన్ నన్నపనేని రాజకుమారి వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Andhrapradesh mahila commission chairperson Nannapaneni Rajakumari condemned Cine actor Chalapathi Rao comments on Women, She visitation gangrape victims in KGH hospital on Wendnesday.