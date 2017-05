ఆనందంగా ఉంది: హరికృష్ణను ప్రస్తావించిన నారా బ్రాహ్మణి

తన తాత ఎన్టీఆర్, పెదనాన్న హరికృష్ణ, తండ్రి బాలకృష్ణలు ప్రాతినిథ్యం వహించిన హిందూపురం రావడం ఆనందంగా ఉందని హెరిటేచ్ సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నారా బ్రాహ్మణి సోమవారం అన్నారు.

Minister and TDP leader Nara Lokesh's wife Nara Brahmini visited Hindupuram on Monday.

