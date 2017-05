తనపై లోక్యాష్ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసిన వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మంత్రి నారా లోకేష్ సవాల్ విసిరారు. దమ్ముంటే 24 గంటల్లో నిరూపించాలని ఆయన అన్నారు.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 14:06 [IST]

Andhra Pradesh minister and CM Nara Chandrababu Naidu's son Nara Lokesh challenged YSR Congress party president YS Jagan on later's comments.

