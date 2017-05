వచ్చాడు.. వెళ్లాడు: లోకేష్ కౌంటర్, 'జగన్ సత్తా 2019 తేలిపోతుంది'

తనను 'లోక్యాష్' అన్న వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మంత్రి నారా లోకేష్ మంగళవారం ధీటుగా సమాధానం చెప్పారు.

English summary

Minister and TDP leader Nara Lokesh on Tuesday lashed out at YSR Congress party chieff YS Jaganmohan Reddy.