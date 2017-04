పల్లె తల్లి లాంటిది.. పట్నం ప్రియురాలు లాంటిది :లోకేష్

పల్లె జనంతో మాట్లాడుతూ.. పల్లెటూరు తల్లి వంటిదైతే, పట్నం ప్రియురాలు వంటిదని, తల్లి బిడ్డ కడుపును ఆప్యాయంగా రమ్మంటుందని, పట్నం తనకేమైనా తీసుకురమ్మంటుందని వ్యాఖ్యానించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ap IT Minister Nara Lokesh first time as minister visited to East Godavari district on this morning. He said govt is focused on employement