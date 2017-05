చంద్రబాబు వారసుడిగా రాటుదేలడానికి బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు, స్పీచ్‌లకు పదను పెట్టుకోవడానికి నారా లోకేష్ ఓ సలహాదారుడిని ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఇంతకీ ఆయనెవరు...

English summary

Andhra Pradesh CM Nara Cahndrababu Naidu's son and Minister Nara Lokesh has hired a poet Peddi Rama Rao to advise him.