వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ‌పై, ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై టిడిపి నేతలు సోమవారం భగ్గుమన్నారు. మంత్రులు నారా లోకేష్, పరిటాల సునీత, ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వర రావులు నిప్పులు చెరిగారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Minister Nara Lokesh lashes out at YSR Congress Party chief YS Jagan over America mail issue.