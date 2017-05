మంత్రుల అమెరికా టూర్: లోకేష్ పేరు తొలగించిన చంద్రబాబు!

ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుల ఈ నెలలో అమెరికా పర్యటనకు వెళ్తున్నారు. ఆయన వెంట మంత్రుల బృందం కూడా అయితే అమెరికాకు వెళ్లే మంత్రుల బృందం జాబితాలో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telugudesam Party leader and Minister Nara Lokesh name removed from America tour list.