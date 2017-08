‘జగన్! పార్టీ మూసుకో-‘పీకే’ను పీకేశారు’: ‘నంద్యాల’పై లోకేష్ ఇలా

అమరావతి: నంద్యాల ఉపఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఘన విజయం సాధించడంపై ఏపీ మంత్రి, ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు తన ట్విట్టర్ ఖాతా లో వరుస ట్వీట్లు చేసి తన స్పందనను తెలియజేశారు.

'టీడీపీ ప్రభుత్వంపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం నంద్యాల ఉపఎన్నిక ఫలితం. సీఎం నారా చంద్రబాబునాయుడు ప్రజల నేత. అభివృద్ధిపై తమ నమ్మకాన్ని కనబర్చిన నంద్యాల ప్రజలకు కృతఙ్ఞతలు. అదేవిధంగా, వైసీపీ క్రిమినల్ పాలిటిక్స్‌కు నంద్యాల ప్రజలు తగిన విధంగా బుద్ధి చెప్పారు. ప్రతి టీడీపీ కార్యకర్తకు నా ధన్యవాదాలు' అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

Thank U #Nandyal for believing in development & giving a fitting reply to criminal politics of @YSRCParty. Thanks to every TDP Karyakarta.