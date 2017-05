నేతల మధ్య సహజం: గొడవపై లోకేష్, బీజేపీతో పొత్తు-కేశినేనిలపై ఆసక్తికరం

ప్రకాశం జిల్లా నేతల మధ్య విభేదాలపై మంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ యువనేత నారా లోకేష్ స్పందించారు. నేతల మధ్య అభిప్రాయబేధాలు సహజమని చెప్పారు.

English summary

Minister Nara Lokesh responds on differences in Parakasam TDP and Alliance with BJP.