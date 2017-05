హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖకు టెక్కీలు, 45 రోజులుకీలకం: లోకేష్

హైదరాబాద్ నుంచి చాలామంది సాఫ్టువేర్ ఇంజినీర్లు విశాఖకు తరలి వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని మంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ యువనేత నారా లోకేష్ మంగళవారం అన్నారు.

English summary

Andhra Pradesh Minister Nara Lokesh on Tuesday said that Hyderabad techies ready to come Vishaka