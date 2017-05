సైబరాబాద్ తరహాలో ఐటీ అభివృద్ధి: 7ఐటీ కంపెనీలను ప్రారంభించిన లోకేష్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిని కాస్మోపాలిటన్ సిటీగా మారుస్తామని ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు రాజధాని అడ్రస్ కూడా లేదని అన్నారు. విజయవాడ శివారులోని గన్నవరంలో గల మేధా టవర

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 13:08 [IST]

English summary

TDP leader Nara Lokesh on Wednesday launched IT Companies In Medha Towers in Amaravati.