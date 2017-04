'సాక్షి' స్మోకింగ్ కన్నా డేంజర్ అన్న లోకేష్: మళ్లీ నోరు జారి.. నీటి సమస్యపై..

స్మోకింగ్ కన్నా ఆ పత్రిక డేంజర్ అంటూ పరోక్షంగా సాక్షి పత్రికను మంత్రి నారా లోకేష్ టార్గెట్ చేశారు. రాయలసీమ, గోదావరి జిల్లాల మధ్య వైషమ్యాలు సృష్టించాలని ఓ దొంగ పేపర్ కథనాలు రాస్తోందన్నారు.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 16:46 [IST]

English summary

Ap IT minister Nara Lokesh visited East Godavari district on this morning. On this occasion he talked to local village people