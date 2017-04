బ్రాహ్మణి స్పీచ్ అదుర్స్: భార్యను చూసి నారా లోకేష్ నేర్చుకుంటారా?

ప్రసంగంలో నారా లోకేష్ కన్నా ఆయన సతీమణి నారా బ్రాహ్మణి చాలా మెరుగు అనే మాట వినిపిస్తోంది. అందుకు ఆమె ఇటీవలి ఢిల్లీ ప్రసంగాన్ని ఉదహరిస్తున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Debate is going on Nara Brahmani's Delhi speech comarin with her husband and Andhra Pradesh minister Nara Lokesh's speeches.