అడ్మిషన్స్ హడావుడి పూర్తవగానే సింగపూర్ వెళ్లి రావాలని నిషిత్ ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. కానీ ఇంతలోనే అనుకోని ఘటనతో కుటుంబంలో విషాదం మిగిల్చిపోయాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Narayana employees expressed their condolense for Nishit Narayana's death in accident. Funeral was held in Nellore