హత్యకు గురైన నారాయణ రెడ్డి నిన్ననే ఆప్యాయంగా పలకరించారని, ఈ నెల 30వ తేదీన జరగనున్న వైసీపీ ప్లీనరీపై చర్చించారని, ఇవాళ ఆయన హత్య వార్త విని దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యానని ఎంపీ బుట్టా రేణుక అన్నారు.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 21:06 [IST]

Narayana Reddy Brutally Murdered By Rivals.

