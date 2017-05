'ఎస్కేప్' ఛాన్స్ లేకుండా: విస్తుపోయే ప్లాన్! నారాయణరెడ్డి హత్య జరిగిందిలా..(ఫోటోలు)

ట్రాక్టర్ ఢీకొట్టిన తర్వాత నారాయణ రెడ్డి కారు ఒక గుంతలో ఇరుక్కుపోయింది. ఇది కూడా ముందస్తు ప్లాన్ లో భాగమే. ఫార్చునర్ కారు అద్దాలను బండరాళ్లతో ధ్వంసం చేసి, ఆపై హత్యకు పాల్పడ్డారు.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 8:20 [IST]

English summary

Ysrcp was alleged that Narayana Reddy's murder was fully planned. According to the reports total 25members are participated in this attack