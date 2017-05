'ఆ తప్పుల వల్లే నారాయణ రెడ్డి హత్య', అసలు రక్షణే కోరలేదని..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పత్తికొండ నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ నారాయణ రెడ్డి హత్యపై అధికార టిడిపి, ప్రతిపక్ష వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది.

English summary

Narayana Reddy murdered by rivals, War of words between TDP and YSRCP.