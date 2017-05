ఆ విషయం లీక్ అవడం వల్లే నారాయణరెడ్డి హత్య, బాబు మద్దతుతోనే ఇదంతా: రోజా

ఆయుధాలు లేవన్న విషయం పోలీసుల వద్ద నుంచి లీక్ అయింది కాబట్టే.. ప్రత్యర్థులు ఆయన్ను లేపేందుకు పక్కా స్కెచ్ గీశారని ఎమ్మెల్యే రోజా ఆరోపించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ysrcp MLA Rk Roja alleged that CM Chandrababu Naidu was supported the murder of Ysrcp Pathikonda incharge Narayana Reddy