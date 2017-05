జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిద్ధాంతాలు నచ్చడంతో అతనిని కలిసి తాము మాట్లాడుతున్నామని సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ అన్నారు.

English summary

CPI Narayana reveals why they are supporting Pawan Kalyan.