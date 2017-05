నారాయణరెడ్డి హత్య: బెంగళూరు కేంద్రంగా స్కెచ్, పక్కా ప్రణాళిక, రెక్కీ కూడా..

నారాయణ రెడ్డి హత్యోదందం యావత్తూ పకడ్బందీగా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. బెంగళూరు కేంద్రంగా నెల రోజుల ముందునుంచీ ఆయన హత్యకు ప్రత్యర్థులు పథక రచన సాగించినట్టు, 15 రోజుల ముందు నుంచి రెక్కీ కూడా నిర్వహించినట్

English summary

YSR Congress Pathikonda constituency in charge Cherukulapadu Narayana Reddy and his aide Sambasivudu were murdered by members of a rival faction at Ramakrishnapuram in Krishnagiri mandal of Kurnool district on Sunday. YSR CP Leaders are alleged that with the Perfect Plan and Recce only this murder was done by the enemies. The Sketch was drawn in Bangalore for this murder episode, they added.