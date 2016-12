నావల్ షిప్ రిపేర్ యార్డ్(కార్వార్), నావల్ డాక్ యార్డ్(ముంబై) మరియు వెస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ పరిధిలో ఈ పోస్టుల భర్తీ ఉంటుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Indian Navy invites application for the post of Chargeman (Erstwhile Chargeman II) classified as Group 'B', Non-Industrial, Non-Gazetted from eligible