చంద్రబాబు, లోకేష్ పై సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లేశాడు.. అరెస్టయ్యాడు

సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన తనయుడు నారా లోకేష్ పై సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు వేసినందుకు ఏపీ పోలీసులు ఇంటూరి రవికిరణ్ అనే వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు.

English summary

Hyderabad: Tulluru police of AP State arrested Inturi Ravikiran who is doing negetive campaigning about AP CM Chandrababu Naidu and his son Nara Lokesh through Facebook and other Social Media Websites. Not only this, now Government of Andhra Pradesh is thinking to take strict action against some other websites who throwing setires about ap government and telugu desam party.