ప్రస్తుత రాజకీయాలపై పిహెచ్ డీ చేస్తా, చెల్లిని, అమ్మను చంపుతామన్నారు: సత్యంబాబు

ఆయేషా హత్య కేసులో నిర్ధోషిగా విడుదలైన సత్యం బాబు జైల్లో ఉన్నంత కాలం ఖాళీగా గడపలేదు. కాలాన్ని వృధాచేయకుండా డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు. అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీ ద్వారా ఆయన బిఎలో పొలిటికల్ సైన్స్ పూర్తి

English summary

Pidatala Satyam Babu, who suffered nine years in jail before being acquitted and released in the Ayesha Meera murder case, has achieved something during the time he was in jail. Through distance education, he earned a BA degree in political science.