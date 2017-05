ఏపీ మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిషిత్ రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి సీసీటీవీలో అస్పష్టంగా రికార్డయిన దృశ్యాలు మాత్రమే లభించాయి.

English summary

AP minister Narayana's son accident video was recorded by some unknown person. He was ready to sale it