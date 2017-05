మోక్షజ్ఞతో సినిమా: అర్ధరాత్రి వరకూ నిశిత్ చర్చలు, బాలయ్య ఫోన్, అంతలోనే..

మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిశిత్‌కు సినిమా రంగంపై అమితమైన ఆసక్తి ఉన్నట్లు తెలిసింది. అంతేగాక, ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు, హిందూపురం తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు మోక్షజ్ఞతో ఓ సినిమా తీయాలని

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 15:28 [IST]

English summary

It is said that Andhra Pradesh minister late son Nishit wanted to make a film with Tollywood hero Nandamuri Balakrishna's son mokshagna.