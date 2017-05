తన తనయుడు నిషిత్ నారాయణ మృతిపై మెర్సిడిస్ బెంజ్ సంస్థను కోర్టుకు లాగాలని ఏఫీ మంత్రి నారాయణ నిర్ణయించుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. నిషిత్ ప్రయాణిస్తున్న కారు హైదరాబాద్ లో ఓ మెట్రో పిల్లర్ ను బలంగా ఢీ

English summary

A team of experts from car maker AMG Mercedes visited the spot where the SUV driven by AP Minister Narayana's son Nishith Narayana had the accident in which he was killed. The team also inspected the vehicle damaged in the crash at the showroom. Police said their investigation will proceed based on the team's report.