బీచ్ లవ్ ఫెస్టివల్ ను రద్దు చేస్తున్నట్టు మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు బుధవారం నాడు మీడియాకు వెల్లడించారు.

English summary

AP Minister Ganta Srinivasarao was announced that govt taken decision to cancel beach love festival in vizag