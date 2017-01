ఖైదీ నెంబర్ 150, గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి: ఆ షోలకు అనుమతి లేదు!

చిరంజీవి నటించిన ఖైదీ నెంబర్ 150, బాలకృష్ణ నటించిన గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి బెనిఫిట్ షోలకు అనుమతి లేదని పోలీసులు చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

No benefit shows for Chiranjeevi and Balakrishna films!