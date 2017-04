రివర్స్: సమన్వయలోపమే వైసీపీకి శాపం, నెల్లూరులో పై చేయికి టీడీపీ ప్లాన్ ఇదే

నెల్లూరు జిల్లా వైసీపిలో నాయకత్వం లోపం కన్పిస్తోంది. పార్టీని సమర్థవంతంగా నడిపించే నాయకుడు లేకపోవడంతో ఆ పార్టీ తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

No coordination between Ysrcp leaders in Nellore district.If this situation will continues Ysrcp loss in 2019 elections, Tdp planning for 2019 elections.minister Somireddy Chandramohan Reddy coordinate all groups within the party.