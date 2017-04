ముందస్తు ఎన్నికలపై వెంకయ్య స్పందన: నాకు తెలిసిన బాహుబలి ఒక్కరే..

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముందస్తు ఎన్నికలు రావొచ్చునని వస్తున్న వార్తలు అన్నీ ఊహాగానాలేనని, అందులో ఎంతమాత్రమూ వాస్తవం లేదని కేంద్రమంత్రి, బీజేపీ నేత వెంకయ్య నాయుడు ఆదివారం నాడు చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 12:18 [IST]

English summary

Union Minister and BJP leader Venkaiah Naidu on Sunday said that there is no early elections in any state in country.