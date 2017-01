బిఎస్పీ నేత మాయావతి సోదరుడి మనీ లాండరింగ్ వ్యవహారంలో వైయస్ జగన్‌కు కూడా పాత్ర ఉన్నట్లు ఓ జాతీయ వార్తాసంస్థ దర్యాప్తులో తేలింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

TIMES NOW investigation exposes how this money laundering nexus is not limited to just Mayawati’s brother. There are two more prominent names are linked to this nexus – NCP leader Chaggan Bhujbal’s son and nephew and Reddy scion Jagan Mohan Reddy.