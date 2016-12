మోడీకి షాక్: మాకు సంబంధం లేదు.. పవన్ కళ్యాణ్ తర్వాత చంద్రబాబు యూటర్న్

ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు నోట్ల రద్ద పైన మంగళవారం నాడు యూ టర్న్ తీసుకున్నారు. విజయవాడలో మంగళవారం జరిగిన తెలుగుదేశం పార్టీ వర్క్ షాప్‌లో ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

BJP ally and Andhra Pradesh chief minister Chandrababu Naidu, who had initially supported demonetisation, on Tuesday said the decision was not as per “our wish” and that a “lot of problems” still remain without any solution in sight.