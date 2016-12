శేఖర్ రెడ్డికి షాక్: బెయిల్ నిరాకరించిన కోర్టు

పెద్ద యెత్తున నగదును, బంగారాన్ని కూడబెట్టిన ఇసుక వ్యాపారి శేఖర్ రెడ్డికి కోర్టు బెయిల్ నిరాకరించింది. ఆయన అనుచరులకు కూడా కోర్టు బెయిల్ ఇవ్వలేదు

English summary

A CBI court here on Friday dismissed the bail petitions of sand mining baron J Shekar Reddy and four others who were arrested in connection with alleged seizure of over Rs 170 crore, including new currency notes, from their premises.