ప్రముఖ నవలా రచయిత కాకాని చక్రపాణి ఇక లేరు

ప్రముఖ నవలా రచయిత కాకాని చక్రపాణి తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన పలు నవలలు, కథలు రాశారు. కాలమిస్టుగా పనిచేశారు.

English summary

A Teugu novelist and short story writer Kakani chakrapani Passed away. He was a columnist also.