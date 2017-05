జర్మనీ నుంచి వచ్చి.. నిషిత్ 'డెత్ స్పాట్'ను పరిశీలించిన బెంజ్ ప్రతినిధులు!

సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డయిన ప్రమాద ఘటనను పరిశీలించారు. అనంతరంబోయిన్ పల్లిలోని బెంజ్ షోరూంలో ఉన్న నిషిత్ కారు పరిశీలించి.. ప్రమాద సమయంలో దాని కండిషన్ ను అంచనా వేసే ప్రయత్నం చేశారు.

English summary

Officials of mercidez benz are visited the spot where nishit narayana was died in Jublihills.They noted some details on that incident