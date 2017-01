చెత్తకుప్పలో రద్దయిన పెద్దనోట్లు: మంత్రాలయంలో కలకలం..

గురువారం విధుల్లో ఉన్న పారిశుధ్య కార్మికులు చెత్తకుప్పలో రద్దయిన పెద్దనోట్లను గుర్తించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The banned currency of Rs500 and Rs1000 were fount at garbage dump beside the road in mantralayam bus stop way