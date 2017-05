బీచ్‌ వద్ద స్కూల్ బస్సు బీభత్సం: ఒకరు మృతి, 8మందికి గాయాలు(వీడియో)

నగరంలో ఆదివారం రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బీచ్‌ పక్కనే ఉన్న చిల్డ్రన్స్‌ పార్కులోకి అదుపుతప్పి ఓ స్కూలు బస్సు దూసుకెళ్లిన ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందారు. మరో 8మంది తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు.

English summary

An outing to the city’s famous Ramakrishna Beach turned out to be tragic for a family, when one of its members died on the spot and three others from the same family sustained injuries in a freak accident on Sunday.